Pälvi Pulli quitte le SEPOS fin octobre

La secrétaire d'Etat suppléante Pälvi Pulli quitte le Secrétariat d'Etat à la politique de ...
Pälvi Pulli quitte le SEPOS fin octobre

Pälvi Pulli quitte le SEPOS fin octobre

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La secrétaire d'Etat suppléante Pälvi Pulli quitte le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS) fin octobre. Le Département fédéral de la défense et l’ambassadrice ont convenu d'un commun accord de résilier les rapports de travail.

Une indemnité de départ de huit mois de salaire lui sera versée, indique vendredi le Département fédéral de la défense (DDPS). Celle-ci devra être remboursée si elle reprend une activité lucrative, dépendante ou indépendante.

Pälvi Pulli était la favorite de l'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd pour prendre la tête du SEPOS. Son profil avait été jugé trop 'internationaliste' et elle n'avait pas été retenue. C'est le brigadier Markus Mäder qui dirige le nouveau Secrétariat d'Etat.

Mme Amherd avait nommé l'ambassadrice au poste de suppléante du chef du SEPOS. La Finnoise d'origine a dirigé le domaine Stratégie et coopération du nouveau secrétariat.

Auparavant, elle a exercé diverses fonctions dans le domaine de la politique de sécurité au Secrétariat général du DDPS et à l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité. Elle a aussi travaillé au Département fédéral de justice et police. Mme Pulli dirigeait la section Politique de sécurité au secrétariat général du DDPS depuis le 1er avril 2018.

Le conseiller fédéral Martin Pfister, chef du DDPS, remercie Pälvi Pulli pour son grand engagement et ses précieux services au profit du DDPS, peut-on lire dans le communiqué.

/ATS
 

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