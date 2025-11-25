Paléo dévoile l'affiche « futuriste » de sa 49e édition

Photo: Paléo Festival

Décrite comme une 'poésie numérique et onirique', l'affiche de la 49e édition de Paléo a été dévoilée mercredi. Elle est signée par la jeune artiste Garance Allely, qui a travaillé avec une intelligence artificielle pour la réaliser.

Sur l'affiche, des formes diffuses et très colorées - à l'allure de nuage - contrastent avec le fond noir. 'Par son approche sensible du graphisme', l'artiste 'transforme la nuit en un territoire d'imagination', relate le festival nyonnais dans un communiqué.

Pour la concevoir, Garance Allely a collaboré avec une IA, qui 'devient complice de la création' et qui 'permet de révéler des formes inattendues.'

'Mon travail trouve sa force dans une approche expérimentale tout en gardant une touche humaine très personnelle', relève l'artiste, citée dans le communiqué. Pour Paléo, elle souhaite 'inviter le public à une expérience sensorielle hors du temps, en contraste avec l'effervescence du festival.'

La 49e édition de Paléo se tiendra du 21 au 26 juillet 2026. La traditionnelle billetterie de Noël ouvrira, quant à elle, du 2 au 19 décembre.

/ATS
 

