Paléo s’ouvre mardi avec une météo solaire

Paléo, c’est (bientôt) parti: l'événement culte nyonnais revient mardi pour une 49e édition. Au programme: plus de 200 spectacles et concerts, avec une centaine d'artistes issus de près de 30 pays différents.

'La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point, a d’emblée lancé lundi en conférence de presse Daniel Rossellat, perché sur la scène Belleville fraîchement repensée. Les prévisions météo génèrent d'importantes responsabilités.'

Il s'agit 'd'anticiper certains éléments imprévisibles', notamment au regard des événements extrêmes qui obligent à 'renforcer nos capacités d'adaptation', a continué le directeur du festival. 'Il en va aussi de la sécurité incendie.'

Même s'il y a encore 'quelques petits réglages' à faire, tout le monde a fait en sorte d’être prêt pour accueillir les 250’000 festivaliers, a souligné le responsable. Dont les quelque 5400 bénévoles.

Visuel réinventé à Belleville

Parmi les nouveautés cette année, la nouvelle parure de la scène Belleville. Apparu en 2022 et entièrement dédié à la musique électronique, le site délaisse ses couleurs chaudes pour proposer un univers visuel plus épuré, inspiré de cristaux précieux.

'Nous avons gardé les codes de son succès: le côté rayonnant et l'urbanisme, a expliqué la cheffe de projets Amaryllis Blanchard. On a troqué les pétales contre des diamants.' Certains pourront d'ailleurs y déceler une référence à la déesse Iris, puisée dans la mythologie grecque.

Les organisateurs promettent aussi ces fameux jeux de lumières spectaculaires. Et annoncent l'apparition d'écrans LED. S'y produiront notamment 'la légende de la tech-house' Jen Cardini et la 'révélation frapcore' Urumi.

Vingt ans voués à l'innovation

La collaboration avec la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) fête, elle, ses 20 ans. Pour l'occasion, les étudiants ont proposé une scénographie qui prend des airs de soucoupe volante. La lune est là aussi, sous forme d'un ballon géant blanc qui survole la plaine de l'Asse.

De quoi 'susciter la curiosité, l'émerveillement et même le doute', a résumé la rectrice de la haute école Luciana Vaccaro. Des artistes viendront chaque jour se produire au coeur de l'installation.

Toujours côté programme, le duo américain Twenty One Pilots se produira lors de la soirée d'ouverture, tout comme la pop star Lorde, qui donne sa première prestation en terres romandes. La new wave de The Cure (mercredi), la formation art pop Gorillaz, la 'Boss Lady' Theodora (jeudi) et la très attendue reine de la pop Katy Perry (samedi) suivront.

/ATS