Panne d'électricité à Bienne

Une importante coupure de courant s'est produite vendredi matin à Bienne. C'est ce qu'ont signalé ...
Panne d'électricité à Bienne

Panne d'électricité à Bienne

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Une importante coupure de courant s'est produite vendredi matin à Bienne. C'est ce qu'ont signalé les autorités vers 0700 via le service d'alerte Alertswiss. Selon le fournisseur d'énergie local ESB, certaines parties de la ville sont touchées.

La cause et la durée de la coupure sont encore inconnues, a indiqué le canton de Berne. Il n'y a pas de danger, mais la population est priée de ne pas utiliser les ascenseurs et de débrancher les appareils alimentés par le réseau.

La population n'a pas besoin de prendre de mesures particulières, mais les habitants doivent rester là où ils se trouvent. Le fournisseur d'énergie ESB a indiqué sur son site web qu'il travaillait à la résolution du problème.

/ATS
 

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