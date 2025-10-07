Pape Léon XIV: en Turquie et au Liban pour son premier voyage

Le pape Léon XIV se rendra en Turquie puis au Liban du 27 novembre au 2 décembre pour son premier voyage à l'étranger depuis son élection en mai, a annoncé mardi le Vatican.

Il est attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (nord-ouest de la Turquie), puis au Liban du 30 novembre au 2 décembre, a déclaré dans un communiqué le directeur du service de presse du Vatican.

En septembre, des sources vaticanes avaient dit à l'AFP que ce voyage en deux étapes était en préparation, après l'invitation des autorités officielles turques et libanaises.

En juillet, le pape avait lui-même confirmé son intention de se rendre en Turquie pour participer au 1.700e anniversaire du Concile de Nicée. Ce déplacement devait initialement être effectué fin mai par le pape François, mort le 21 avril à 88 ans.

Nicée, actuellement la ville d'Iznik, située à une centaine de kilomètres au sud-est d'Istanbul, a accueilli en 325 le premier concile œcuménique de l'histoire du christianisme, convoqué par l'empereur Constantin Ier. Cette assemblée d'environ 300 évêques de l'Empire romain a établi des bases doctrinales toujours reconnues par de nombreuses confessions chrétiennes.

Dernier voyage d'un pape en Turquie, en 2014

Le dernier voyage d'un pape en Turquie remonte à 2014 avec le déplacement de François à Ankara et Istanbul, où il avait rencontré le président Recep Tayyip Erdogan.

Très attendue au Liban, la visite de Léon XIV, aujourd'hui âgé de 70 ans, devrait être centrée sur la paix dans ce pays multiconfessionnel qui s'est engagé à désarmer les groupes non étatiques et notamment le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.

Il devrait se rendre au monastère de Mar Charbel (Saint Charbel) au nord de Beyrouth, a dit une source proche des organisateurs à l'AFP mardi.

Léon XIV devient ainsi le troisième pape à visiter le Liban après Jean-Paul II (1997) et Benoît XVI (2012).

