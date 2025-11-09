Paralysie budgétaire: le trafic aérien américain va se réduire

Le ministre américain des Transports a averti que le trafic aérien allait progressivement se réduire 'à peau de chagrin', en raison du blocage budgétaire qui s'étire et conduit les autorités à diminuer le nombre de vols face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire leur programme, entrainant l'annulation de plus d'un millier de vols par jour, soit environ 4% du trafic aérien américain, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays, fin novembre.

'Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille' à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving, a déclaré dimanche Sean Duffy sur Fox News.

/ATS