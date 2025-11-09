Paralysie budgétaire: le trafic aérien américain va se réduire

Le ministre américain des Transports a averti que le trafic aérien allait progressivement se ...
Paralysie budgétaire: le trafic aérien américain va se réduire

Paralysie budgétaire: le trafic aérien américain va se réduire

Photo: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin

Le ministre américain des Transports a averti que le trafic aérien allait progressivement se réduire 'à peau de chagrin', en raison du blocage budgétaire qui s'étire et conduit les autorités à diminuer le nombre de vols face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire leur programme, entrainant l'annulation de plus d'un millier de vols par jour, soit environ 4% du trafic aérien américain, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays, fin novembre.

'Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille' à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving, a déclaré dimanche Sean Duffy sur Fox News.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Chine suspend l'interdiction de certains métaux vers les USA

La Chine suspend l'interdiction de certains métaux vers les USA

Économie    Actualisé le 09.11.2025 - 11:13

Commande des CFF à Siemens: Stadler Rail étudie un recours

Commande des CFF à Siemens: Stadler Rail étudie un recours

Économie    Actualisé le 09.11.2025 - 13:47

Le président Rodrigo Paz promet une Bolivie « plus jamais » isolée

Le président Rodrigo Paz promet une Bolivie « plus jamais » isolée

Économie    Actualisé le 08.11.2025 - 18:39

Exercice national de gestion de crise: bilan intermédiaire positif

Exercice national de gestion de crise: bilan intermédiaire positif

Économie    Actualisé le 07.11.2025 - 16:41

Articles les plus lus