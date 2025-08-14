Partners Group vend CapeOmega un exploitant de méthaniers

Le gestionnaire d'actifs zougois Parners Group, a cédé, au nom de ses clients, sa participation ...
Photo: KEYSTONE/EPA NTB/FREDRIK VARFJELL

Le gestionnaire d'actifs zougois Parners Group, a cédé, au nom de ses clients, sa participation majoritaire dans le norvégien CapeOmega à son compatriote Ocean Yield et à des véhicules d'investissement du fonds d'investissement américain KKR.

'La transaction constitue une sortie réussie pour Partners Group', qui ne précise aucun montant dans son communiqué paru jeudi.

Le zougois s'était emparé de CapeOmega en 2019, quand il s'agissait d'un 'propriétaire d'infrastructures énergétiques maritimes' et l'a transformé en 'une plateforme maritime qui possède une flotte de dix méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL)'. La demande de GNL devrait croître de 40% au cours des cinq prochaines années, selon Partners Group.

