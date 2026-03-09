« Pas de Suisse à 10 millions! »: les opposants craignent le chaos

L'alliance interpartis 'Non à l'initiative du chaos' se lance dans la campagne contre l'initiative ...
« Pas de Suisse à 10 millions! »: les opposants craignent le chaos

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'alliance interpartis 'Non à l'initiative du chaos' se lance dans la campagne contre l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions!', en votation le 14 juin. Elle dénonce un texte aux conséquences 'très concrètes' sur la vie quotidienne des Suisses dès 2031.

L'initiative de l'UDC demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050.

Pour l'alliance, qui regroupe le PLR, le Centre et le PVL, le PEV et des acteurs économiques, le texte ne tient pas compte du vieillissement de la population. Si la Suisse ne peut plus recruter de main-d'oeuvre étrangère, c'est le fonctionnement même du pays qui sera affecté.

Les opposants craignent aussi que l'initiative ne marginalise la Suisse au niveau mondial. Selon eux, le texte met en péril les accords bilatéraux existants avec l'Union européenne (UE).

Ils estiment donc que l'initiative de l'UDC ne 'résout aucun des défis actuels, mais crée au contraire toute une série de nouveaux problèmes et incertitudes. 'Dès 2031, le chaos menace', selon eux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le patron d'UBS Sergio Ermotti empoche 14,9 millions en 2025

Le patron d'UBS Sergio Ermotti empoche 14,9 millions en 2025

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:55

Réchauffement relatif du climat de consommation en février

Réchauffement relatif du climat de consommation en février

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:47

Le Conseil d'Etat présente sa loi cantonale pour l'aéroport de Sion

Le Conseil d'Etat présente sa loi cantonale pour l'aéroport de Sion

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:21

Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:19

Articles les plus lus

Le salaire minimum genevois est réduit pour les jobs d'été

Le salaire minimum genevois est réduit pour les jobs d'été

Économie    Actualisé le 08.03.2026 - 12:17

Swiss: pas de vol spécial pour le Moyen-Orient dans l'immédiat

Swiss: pas de vol spécial pour le Moyen-Orient dans l'immédiat

Économie    Actualisé le 08.03.2026 - 14:43

Les exportations mondiales d'armes s'envolent, selon le SIPRI

Les exportations mondiales d'armes s'envolent, selon le SIPRI

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 00:57

Le pétrole frôle les 120 dollars par baril

Le pétrole frôle les 120 dollars par baril

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 08:21