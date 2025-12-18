Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Le scandale Ruag ne devrait pas être passé au crible par une commission d'enquête parlementaire ...
Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le scandale Ruag ne devrait pas être passé au crible par une commission d'enquête parlementaire (CEP). Le National a rejeté deux initiatives du PS et des Vert-e-s déposées suite à la publication du rapport du Contrôle fédéral des finances sur Ruag.

La gauche aurait souhaité une enquête sur les importants dysfonctionnements au sein de Ruag, sur les problèmes liés à l’acquisition d’armement et sur les structures de conduite, de contrôle et de surveillance au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Ruag MRO a été épinglé fin février dans des rapports publiés par le Contrôle fédéral des finances. Ils montrent des manquements très graves. Plus de deux dizaines de cas de fraude présumée avec de gros dommages financiers sont mentionnés.

'Lorsqu'on tolère de tels déficits, nous ne faisons pas du bien à notre sécurité', a déclaré Samuel Bendahan (PS/VD), qui n'a pas manqué d'énumérer les scandales qui ont traversé la Défense ces dernières années.

Des problèmes existent effectivement, a répondu le camp bourgeois. Mais des travaux sont déjà en cours. Les commissions de gestion évaluent actuellement la situation et doivent rendre un rapport au printemps 2026, a déclaré Benjamin Roduit (Centre/VS).

/ATS
 

Actualités suivantes

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 12:50

Interdiction des téléphones portables à l'école votée à Fribourg

Interdiction des téléphones portables à l'école votée à Fribourg

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 10:42

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 10:03

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 09:26

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 20:11

Promesse solennelle des députés et des ministres jurassiens

Promesse solennelle des députés et des ministres jurassiens

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 21:03

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 09:26

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 10:03

Le Parlement met sous toit le projet de flexibilisation de l'armée

Le Parlement met sous toit le projet de flexibilisation de l'armée

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 15:11

Simulation d'attaque de drone à Hinterrhein dans les Grisons

Simulation d'attaque de drone à Hinterrhein dans les Grisons

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 17:46

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 20:11

Promesse solennelle des députés et des ministres jurassiens

Promesse solennelle des députés et des ministres jurassiens

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 21:03