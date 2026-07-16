Pas de menu vegan en prison: la CEDH condamne la Suisse

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi la Suisse pour avoir violé ...
Pas de menu vegan en prison: la CEDH condamne la Suisse

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi la Suisse pour avoir violé le droit à la liberté de pensée et de conscience de deux militants antispécistes en détention. La Suisse aurait dû leur fournir une alimentation végane en prison et à l'hôpital.

/ATS
 

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