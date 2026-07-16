Pas de menu vegan en prison: la CEDH condamne la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi la Suisse pour avoir violé ...
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