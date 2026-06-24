Pas de nouvelles coupes financières en vue pour 2027

De nouvelles coupes dans les finances fédérales ne seront pas nécessaires pour 2027, indique le Conseil fédéral mercredi. Il annonce des recettes 1,8 milliard supérieures à ce qui avait été estimé en février. Le plan d'allègement 2027-2029 est toutefois maintenu.

Le gouvernement avait annoncé en avril des coupes supplémentaires de 540 millions de francs à titre préventif. Elles avaient été décidées en raison du plan d'allègement finalement moins strict que prévu après son passage au Parlement.

Il est possible de renoncer à ces mesures au vu de la situation budgétaire pour 2027 'nettement meilleure' que prévu, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. La révision à la hausse des prévisions liées à l'impôt sur le bénéfice explique cette estimation plus optimiste.

L'avenir pour 2028-2030 s'annonce aussi plus radieux. Le programme d'allègement reste toutefois 'crucial', selon la Confédération. Le montant des coupes s'élève à environ 5,2 milliards de francs. Sans ces mesures, le budget 2027 présenterait un déficit structurel d'environ 1,3 milliard.

/ATS