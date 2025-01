Pas moins de 17 expos et dix événements à Plateforme 10 en 2025

Le pôle muséal lausannois Plateforme 10 a dévoilé jeudi sa programmation pour 2025. Elle sera placée sous le signe du soleil, de la jeunesse et de la création 'made in Suisse romande'. La grande rétrospective Félix Vallotton au MCBA en sera l'un des temps forts.

L'année 2025 marque les 100 ans de la disparition du peintre, graveur, illustrateur et écrivain vaudois (1865-1925). L'hommage à l'artiste se décline durant toute l'année en Suisse, à travers des expositions, des publications et divers événements.

Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA), qui conserve la plus grande collection au monde d'oeuvres de l'artiste, et la Fondation Félix Vallotton présenteront du 24 octobre au 15 février 2026 'Vallotton forever'. Prêtées par des collections publiques et privées, en Suisse et en Europe, plus de 200 oeuvres majeures seront à découvrir, a annoncé Juri Steiner, directeur du MCBA.

En parallèle, et toujours dans le même musée, 'Vallotton. L'ingénieux laboratoire', exposition de plus petit format, s'attachera à la genèse de son travail. Elle explorera les étapes du processus de création, dans des domaines aussi variés que l'illustration, la gravure, la peinture ou encore l'écriture. A découvrir aussi du 24 octobre prochain au 15 février 2026.

Les autres musées présents dans le quartier des arts lausannois, Photo Elysée et le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac), présenteront également des 'résonances' en lien avec l'univers de Félix Valloton, dont par exemple une journée spéciale au mudac, encore en préparation.

Hommage à Alice Pauli

L'année 2025 sera aussi marquée par une grande exposition au MCBA en hommage à la galeriste, collectionneuse et mécène vaudoise Alice Pauli (du 14 février au 4 mai) ainsi que par l'exposition du mudac consacrée au jeune couturier valaisan Kévin Germanier (du 7 novembre au 1er mars 2026).

Déjà remarqué pour ses créations pour Lady Gaga ou Taylor Swift, l'artiste a franchi une nouvelle étape en concevant à moins de 30 ans les costumes de la cérémonie de clôture des JO de Paris. Le mudac offre une 'carte blanche exceptionnelle' à ce jeune créateur valaisan qui monte sur la scène internationale, a résumé Jolanthe Kugler, conservatrice en chef du mudac.

L'Américain Tyler Mitchell

Photo Elysée présentera la première exposition en Suisse du jeune photographe afro-américain Tyler Mitchell (du 28 mars au 18 août). En 2018, à 23 ans, il a fait une entrée remarquée en photographiant la chanteuse Beyoncé pour le Vogue américain. Il est ainsi devenu le premier photographe noir dans l'histoire du magazine à en réaliser la couverture. 'C'est la figurante montante dans la photographie aux Etats-Unis', a souligné Nathalie Herschdorfer, directrice du musée.

Autre expo attendue: fruit d'une coopération entre le Musée Olympique et Photo Elysée, 'Le Sport à l'épreuve' mettra en lumière les riches collections photographiques de ces deux musées lausannois. A découvrir également du 28 mars au 18 août.

Autre point fort de l'année, du 21 mars au 21 septembre, Plateforme 10 se placera sous le signe du soleil avec la grande exposition 'Soleil.s - Solar Biennale 2', conçue comme une réflexion sur l'énergie solaire par le mudac.

Au total, ce ne sont pas moins de 17 expositions et dix événements qui seront organisés durant toute l'année. Le public pourra à nouveau profiter des éditions de la Nuit des Images, de BDFIL, de Booklovers, du Locarno Film Festival Open Air ou encore d'Interstices.

/ATS