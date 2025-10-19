Pas moins de 335'000 personnes à la foire agricole de St-Gall

Pas moins de 335'000 personnes ont pris part à l'Olma, la foire agricole de St-Gall. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette 82e édition, malgré une légère baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière et un incident ayant blessé deux enfants.

Trois bovins se sont échappés mercredi du parc d'exposition. Ils ont blessé deux enfants dans leur fuite. L'un des animaux a été abattu et une enquête a été ouverte.

Aucun autre incident majeur n'a été signalé. La police municipale fait état de huit interpellations de personnes agressives et neuf incidents liés à des voies de fait.

Le Valais a été l'invité d'honneur cette année. Schwyz prendra le relais l'année prochaine. La 83e édition de la plus grande foire agricole de Suisse se tiendra du 8 au 18 octobre 2026.

/ATS