Patients opérés à Genève: le programme RAC Réseau se poursuit

A Genève, le projet-pilote de réhabilitation améliorée en chirurgie et en réseau (RAC Réseau) ...
Patients opérés à Genève: le programme RAC Réseau se poursuit

Patients opérés à Genève: le programme RAC Réseau se poursuit

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

A Genève, le projet-pilote de réhabilitation améliorée en chirurgie et en réseau (RAC Réseau) va être pérennisé. Il permet de réduire la durée d'hospitalisation liée à une opération et de générer des économies globales, tout en améliorant la prise en charge du patient.

Le canton, les Hôpitaux universitaires de Genève et l'Institution genevoise de maintien à domicile ont présenté lundi les résultats d'une étude menée sur 202 patients adultes en 2022. Une meilleure coordination entre les intervenants a permis d'améliorer l'état du patient avant son opération et sa récupération, plus rapide, après. Avec pour conséquence, près de 1,5 million de francs économisés en un an.

'Il s'agit d'un exemple concret de maîtrise des coûts, avec une meilleure expérience du patient', a relevé devant les médias le conseiller d'Etat Pierre Maudet. A quelques jours de l'annonce du montant des primes d'assurance-maladie pour 2026, le chef du Département de la santé et des mobilités a regretté que ce 'dispositif qui fonctionne bute sur le système actuel de financement à l'acte.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisse

Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisse

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 17:47

Quatre blessés dans une collision de trams à Zurich-Oerlikon

Quatre blessés dans une collision de trams à Zurich-Oerlikon

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 17:17

Plus de 98% des civilistes effectuent tous leurs jours de service

Plus de 98% des civilistes effectuent tous leurs jours de service

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 12:23

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 13:07

Articles les plus lus

Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 12:01

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 13:07

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 13:09

Plus de 98% des civilistes effectuent tous leurs jours de service

Plus de 98% des civilistes effectuent tous leurs jours de service

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 12:23

La Suisse remporte onze médailles aux Euro Skills

La Suisse remporte onze médailles aux Euro Skills

Suisse    Actualisé le 13.09.2025 - 23:53

Les drones russes en Pologne n'ont « aucun impact » sur la Suisse

Les drones russes en Pologne n'ont « aucun impact » sur la Suisse

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 02:51

Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 12:01

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Réduction possible du nombre de F-35 commandés par la Suisse

Suisse    Actualisé le 14.09.2025 - 13:09