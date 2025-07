Pays-Bas: 2 ministres israéliens d'extrême droite persona non grata

Les Pays-Bas ont déclaré les ministres israéliens de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et des Finances Bezalel Smotrich 'persona non grata' et 'étrangers indésirables', écrit le chef de la diplomatie Caspar Veldkamp dans une lettre abordant la situation à Gaza.

'Le cabinet a décidé lundi soir de déclarer les ministres israéliens Smotrich et Ben-Gvir persona non grata et s'est engagé à les enregistrer en tant qu'étrangers indésirables dans le système d'enregistrement Schengen SIS', a déclaré M. Veldkamp.

Les deux ministres israéliens 'ont incité à plusieurs reprises à la violence des colons contre la population palestinienne, ils prônent constamment l'expansion des colonies illégales et appellent à un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza', a-t-il poursuivi.

/ATS