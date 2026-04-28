Peine de prison pour avoir happé sciemment un cycliste à Zurich

Un automobiliste âgé de 35 ans écope de quatre ans et deux mois de prison ferme pour avoir ...
Peine de prison pour avoir happé sciemment un cycliste à Zurich

Peine de prison pour avoir happé sciemment un cycliste à Zurich

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Un automobiliste âgé de 35 ans écope de quatre ans et deux mois de prison ferme pour avoir happé volontairement et blessé un cycliste à Zurich en 2023. Les juges l'ont reconnu coupable de tentative de lésion corporelle grave.

Dans son jugement rendu mardi, le Tribunal de district de Zurich s'est appuyé notamment sur les images de la caméra embarquée du cycliste. Le président du tribunal a dénoncé 'une manoeuvre de dépassement casse-cou' par la droite, dans laquelle l'accusé s'est rabattu pour percuter latéralement le cycliste qui 'obstruait' son passage sur un axe principal très fréquenté, la Rosengartenstrasse.

La Cour n'est pas allée aussi loin que le Ministère public qui réclamait une condamnation pour tentative de meurtre. Elle a balayé, en revanche, la demande de la défense d'acquitter le prévenu. Le procès s'est déroulé la semaine dernière.

/ATS
 

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