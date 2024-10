Joe Biden a présenté vendredi de rares et historiques excuses pour les atrocités commises durant plus d'un siècle dans des pensionnats où des dizaines de milliers d'enfants amérindiens ont été placés et maltraités dans un but d'assimilation forcée.

'Je m'excuse formellement, en tant que président des Etats-Unis, pour ce que nous avons fait', a déclaré Joe Biden depuis la réserve amérindienne de Gila River, en Arizona, après avoir fait observer un moment de silence.

/ATS