PepsiCo plombé par des charges au deuxième trimestre

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, amputés par plus de deux milliards de dollars de charges exceptionnelles, mais a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires est resté quasi stable sur un an pour atteindre 22,76 milliards de dollars (17,6 milliards en francs), contre 22,50 milliards un an plus tôt. En revanche, son bénéfice net a sombré à 1,26 milliard, soit moins de la moitié des 3,08 milliards de la même période de l'année précédente.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 22,27 milliards et 2,79 milliards.

Le groupe a enregistré des charges exceptionnelles de 1,86 milliard d'euros pour dépréciation de plusieurs actifs liés aux marques Rockstar and Be&Cherry, ainsi que sur son investissement dans Tropicana Brands Group (TBG) pour lequel il a également provisionné un montant non divulgué pour couvrir des pertes associées à la vente des marques Tropicana et Naked en particulier, explique-t-il dans un communiqué.

A cela s'ajoute une charge de restructuration de 426 millions de dollars dans le cadre de son plan d'entreprise à 2030, présenté en 2019 pour améliorer sa productivité.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net s'établit à 2,12 dollars contre 3,59 dollars un an plus tôt. Le consensus tablait sur 2,79 dollars.

Malgré cela, la direction de PepsiCo a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elles avaient été abaissées à l'issue du premier trimestre à cause de la 'volatilité et d'incertitudes' liées à la guerre commerciale et à une consommation 'modérée' dans certains marchés.

Le groupe s'attend à une hausse inférieure à 5% de son chiffre d'affaires hors éléments exceptionnels. Il avait prévenu en avril que ses revenus seraient affectés par des effets de change négatifs. Et son bénéfice net par action à données comparables et changes constants devrait être 'environ équivalent' à celui de 2024.

En revanche, le communiqué ne mentionne par le bénéfice net à données comparables. En avril, PepsiCo prévoyait un recul de 3% par rapport aux 8,16 dollars de 2024, alors qu'il attendait auparavant une hausse 'autour de 5%'.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action PepsiCo progressait de 1,75%.

/ATS