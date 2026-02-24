Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

En plein recentrage de ses activités, Oerlikon a vu ses ventes et ses bénéfices reculer l'an ...
Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

En plein recentrage de ses activités, Oerlikon a vu ses ventes et ses bénéfices reculer l'an dernier, lestés par des coûts de restructuration notamment. Les actionnaires se verront toutefois verser un dividende exceptionnel, suite à la vente de la filiale Barmag.

Au cours de l'exercice sous revue, le groupe industriel schwyzois a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en repli de 4,3% sur un an. L'Ebitda opérationnel a chuté de 10,3% à 271 millions et la marge afférente s'est inscrite à 17,3% contre 18,5% l'année précédente.

En fin de compte, l'entreprise basée à Pfäffikon inscrit une perte nette (activités poursuivies) de 51 millions de francs. Cette évolution est due à une refonte des portefeuilles automobile et luxe au second semestre 2025, entraînant des dépréciations et des coûts de restructuration.

Les entrées de commandes affichent quant à elles une progression de 2% à 1,66 milliard de francs.

Les mesures structurelles de réduction des coûts visant à renforcer la marge progressent comme prévu, affirme le groupe, la cession de Barmag devant générer des économies supplémentaires en 2026 et 2027.

Cette opération a entraîné un gain de 287 millions de francs, qui ne sera comptabilisé qu'en 2026 au titre de résultat des activités abandonnées.

Compte tenu du produit de cette vente, le Conseil d'administration propose un dividende de 85 centimes par action, composé d'un dividende ordinaire stable de 20 centimes par action et d'un dividende exceptionnel de 65 centimes par action.

Au chapitre des perspectives, le groupe vise une croissance organique des ventes de l'ordre de 'quelques points de pourcentage', à taux de change constants. La marge Ebitda opérationnelle devrait se situer autour de 17,5%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 09:11

Telefónica: perte nette de 4,32 milliards d'euros en 2025

Telefónica: perte nette de 4,32 milliards d'euros en 2025

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:43

Les ventes de voitures en baisse en janvier dans l'UE

Les ventes de voitures en baisse en janvier dans l'UE

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:39

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:07

Articles les plus lus

Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 07:07

Près de 3,3 milliards investis dans les jeunes pousses suisses

Près de 3,3 milliards investis dans les jeunes pousses suisses

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:05

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:07

Galenica: 170 emplois menacés chez Bichsel

Galenica: 170 emplois menacés chez Bichsel

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:11

Justice: FedEx veut un remboursement des droits de douane US

Justice: FedEx veut un remboursement des droits de douane US

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 02:31

USA: les nouveaux droits de douane mondiaux entrent en vigueur

USA: les nouveaux droits de douane mondiaux entrent en vigueur

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 06:19

Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 07:07

Galenica: 170 emplois menacés chez Bichsel

Galenica: 170 emplois menacés chez Bichsel

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:11