Pérou: Keiko Fujimori en tête avec un très léger avantage

La candidate de droite à la présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori, est donnée en tête dimanche face à son rival de gauche Roberto Sanchez, selon deux sondages à la sortie des urnes qui ne lui accordent qu'un très léger avantage.

La fille de l'ancien président Alberto Fujimori obtiendrait environ un point d'avance sur Roberto Sanchez. Elle recueille 50,7% des voix contre 49,3% pour son rival selon Ipsos, et 50,5% contre 49,5% selon l'institut Datum.

Les bureaux de vote ont fermé à 17h00 heure locale (minuit en Suisse), selon l'autorité électorale.

/ATS