Perquisition à Winterthour (ZH) pour des jeux de casino illégaux

L’autorité de surveillance des maisons de jeu a saisi de l'argent et des téléphones portables vendredi soir dans un bar de Winterthour (ZH) soupçonné d'exploiter des jeux de casino illégaux. Une personne est suspectée d'infraction à la loi sur les jeux d'argent.

La perquisition a été menée suite à des indices suggérant que l'établissement proposait des jeux de table et de casino en ligne sans disposer des concessions nécessaires, a indiqué lundi la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) dans un communiqué. L’autorité de surveillance a mené son action en collaboration avec la police zurichoise.

Dans le bar, le CFMJ a saisi un appareil de jeu sur lequel il était probablement possible de jouer à des jeux de casino en ligne. Elle a aussi confisqué plus de 1000 francs en liquide, des téléphones portables et une tablette.

Plus de 20 personnes, surprises jouant aux cartes lors de la perquisition, ont été interrogées. La personne soupçonnée d'infraction à la loi sur les jeux d'argent se trouvait également dans l'établissement lors de l'intervention. Elle n'a pas été arrêtée, a précisé le CFMJ à Keystone-ATS.

Toute personne qui exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino sans être titulaire des concessions nécessaires risque une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, précise encore la CFMJ. Les joueurs et joueuses participant à un jeu d'argent non autorisé ne sont, eux, pas punissables mais leurs mises et gains peuvent être saisis.

/ATS