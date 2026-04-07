Pershing Square propose de racheter Universal Music

Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté ...
Pershing Square propose de racheter Universal Music

Pershing Square propose de racheter Universal Music

Photo: KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat non engageante de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG).

Pershing Square propose aux actionnaires d'Universal 9,4 milliards d'euros en numéraire (soit 5,05 euros par action) ainsi que 0,77 action de la nouvelle entité pour s'offrir la maison de disque au catalogue de stars, dont Taylor Swift, The Weeknd et Lady Gaga, ce qui valorise l'ensemble à environ 55 milliards, selon des calculs de l'AFP.

A l'issue de cette transaction, que le fonds américain espère finaliser d'ici la fin de l'année, la nouvelle société née de la fusion entre UMG et Pershing Square SPARC Holdings serait cotée à la Bourse de New York.

'Depuis l'introduction en Bourse d'UMG, Sir Lucian Grainge et la direction de la société ont accompli un travail remarquable en développant et en enrichissant un catalogue d'artistes de classe mondiale, tout en générant d'excellents résultats financiers', a déclaré Bill Ackman dans un communiqué publié mardi.

'Cependant, le cours de l'action UMG a stagné en raison d'une série de problèmes qui n'ont aucun rapport avec les performances de son activité musicale et, surtout, qui peuvent tous être résolus grâce à cette opération', a-t-il assuré.

Parmi les interrogations soulevées par l'investisseur: l'incertitude autour de la participation de 18% du groupe Bolloré dans la société, son premier actionnaire, mais aussi la sous-utilisation des ressources financières d'UMG.

/ATS
 

Actualités suivantes

Air-Glaciers, Air Zermatt et la Rega n'ont pas chômé ce week-end

Air-Glaciers, Air Zermatt et la Rega n'ont pas chômé ce week-end

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 12:57

Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran

Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 12:35

Le conducteur d'un TGV meurt dans une collision avec un poids lourd

Le conducteur d'un TGV meurt dans une collision avec un poids lourd

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 12:45

Les nuitées hôtelières en nette progression en février

Les nuitées hôtelières en nette progression en février

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 09:37

Articles les plus lus

Gothard: les bouchons devant l'entrée sud du tunnel s'atténuent

Gothard: les bouchons devant l'entrée sud du tunnel s'atténuent

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 01:19

Le bénéfice de CSS s'envole en 2025

Le bénéfice de CSS s'envole en 2025

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 07:19

Implenia remporte un contrat de 200 millions d'euros en Allemagne

Implenia remporte un contrat de 200 millions d'euros en Allemagne

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 08:03

Siemens livrera ses rames aux CFF après le retrait de Stadler

Siemens livrera ses rames aux CFF après le retrait de Stadler

Économie    Actualisé le 07.04.2026 - 08:47