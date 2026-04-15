Persona non grata, Kanye West reporte son concert à Marseille

Kanye West a annoncé mardi le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement qui dénoncent des propos antisémites de sa part.

'Après une longue réflexion, c'est ma décision propre de reporter mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre', a écrit sur X le rappeur américain de 48 ans, dont la popularité a été entamée ces dernières années en raison de sorties antisémites et racistes.

'Je sais que cela prend du temps pour comprendre la sincérité de ma volonté de me racheter. J'assume pleinement la responsabilité de mes actes, mais je ne veux pas que mes fans se retrouvent au milieu de tout ça', a-t-il expliqué dans un autre message, ajoutant avoir 'hâte d'être aux prochains concerts'.

Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, s'était dit un peu plus tôt 'très déterminé' à faire interdire la performance de l'artiste, également connu sous le nom de 'Ye'.

Déjà à l'annonce de sa venue, plusieurs personnalités politiques de la ville de Marseille l'avaient déclaré persona non grata. 'Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n'est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais', avait fustigé le maire de gauche de la deuxième ville de France, Benoît Payan.

Interdit d'entrée au Royaume-Uni

Ce report fait suite à son interdiction d'entrée au Royaume-Uni au début du mois, pour les mêmes raisons, le ministère de l'Intérieur britannique jugeant que 'sa présence ne serait pas dans l'intérêt général'.

Dans la foulée, les organisateurs du Wireless Festival, dont le rappeur était la tête d'affiche, ont annoncé l'annulation de l'événement qui devait se tenir du 10 au 12 juillet à Londres.

En revanche, les Pays-Bas n'ont pas prévu d'interdire les concerts de Ye les 6 et 8 juin, arguant qu'un risque potentiel pour l'ordre public ou la sécurité nationale était nécessaire pour interdire à qui que ce soit d'entrer dans le pays, selon le ministre de l'Asile et de la Migration Bart van den Brink.

Chanson célébrant Hitler

Auteur le 8 mai 2025 d'une chanson célébrant Adolf Hitler - interdite par les principales plateformes de streaming -, le jour du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale, Kanye West a assuré qu'il n'était 'ni nazi ni antisémite', invoquant le trouble bipolaire dont il souffre et une 'phase maniaque'.

'On a l'impression que ce sont les autres qui exagèrent. On a l'impression de voir le monde plus clairement que jamais alors qu'en réalité on est en train de perdre complètement pied', s'est défendu en janvier dernier, dans une lettre au Wall Street Journal, l'artiste aux 24 Grammys, autrefois célébré pour son écriture musicale originale et ses productions à succès.

'Je regrette mes actes dans cet état et j'en suis profondément mortifié. Je m'engage à assumer mes responsabilités, à suivre un traitement et à opérer des changements réels et durables. Cela n'excuse en rien ce que j'ai fait. Je ne suis pas nazi ni antisémite. J'aime le peuple juif', a-t-il soutenu.

En 2023, Kanye West avait déjà affirmé qu'il 'adorait les nazis' et mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web.

/ATS