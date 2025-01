Personnalités et institutions suisses quittent le réseau social X

Le réseau social X voit son étoile pâlir également en Suisse. De plus en plus de personnalités et d'institutions helvétiques tournent le dos à la plateforme détenue par le milliardaire Elon Musk.

Vendredi, le portail d'informations Watson a annoncé qu'il fermait ses comptes en français et en allemand sur X. Il a expliqué sa décision par le 'manque de modération et de vérification des faits sur la plateforme'. Et de regretter que, depuis plusieurs mois, X 'réduit de plus en plus ses efforts pour garantir une base factuelle solide'.

L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) ont également quitté X pour se réfugier sur le réseau social Bluesky. La Station ornithologique suisse de Sempach (LU) a elle aussi cessé son activité sur l'ex-Twitter.

Dans le monde politique, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider fait pour l'heure figure d'exception. Elle privilégie Threads, l'alternative mise en place par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. A l'inverse, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter vient d'ouvrir un compte sur X.

Vives critiques

En Allemagne, plus de 60 hautes écoles et instituts de recherche ont récemment annoncé leur retrait du réseau social. 'Les valeurs promouvant la diversité, la liberté et la science ne sont plus présentes sur la plateforme', ont-elles déploré dans un communiqué commun.

X et Elon Musk sont accusés notamment de diffuser des messages de haine et de la désinformation. A coups de commentaires publiés sur X, le milliardaire américain, devenu un allié et un soutien financier de Donald Trump, s'est lui-même immiscé dans la politique intérieure de plusieurs pays européens.

Il a notamment appelé à voter pour le parti allemand d'extrême droite AfD lors des élections anticipées du 23 février et a discuté en direct avec sa dirigeante Alice Weidel.

