Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 18, 28, 42, 46 et 48 et les étoiles 3 et 9.

Un joueur a frisé le million de francs, avec un gain de 915'631.30 francs pour les six bons numéros et une étoile. Lors du prochain tirage vendredi, 221 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

/ATS