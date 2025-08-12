Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait ...
Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 18, 28, 42, 46 et 48 et les étoiles 3 et 9.

Un joueur a frisé le million de francs, avec un gain de 915'631.30 francs pour les six bons numéros et une étoile. Lors du prochain tirage vendredi, 221 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS
 

Actualités suivantes

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 18:11

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 16:45

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 13:51

Articles les plus lus

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 10:39

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 13:51

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 16:45

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 04:07

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 10:39

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 13:51

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

Rentrée scolaire sous la chaleur dans plusieurs cantons

Rentrée scolaire sous la chaleur dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 11.08.2025 - 13:35

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.08.2025 - 21:21

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 04:07

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 10:39