Perspectives assombries pour l'économie suisse

Les perspectives économiques se sont assombries depuis l'entrée en vigueur des nouveaux droits ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les perspectives économiques se sont assombries depuis l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Les prévisions de croissance pour 2026 sont revues largement à la baisse, précise jeudi le Secrétariat à l'économie (Seco).

Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2026, alors que lors du dernier pointage en juin, une hausse de 1,2% était attendue. Il faudra être patient avant de voir la croissance mondiale accélérer progressivement dans le courant de l'année prochaine, et soutenir l'industrie d'exportation suisse.

Le deuxième semestre de l'année en cours devrait se terminer sur une croissance atone, mais la progression légèrement meilleure sur la première moitié de l'année permettra de compenser, permettant au Seco de confirmer la prévision de croissance de 1,3% en 2025.

L'affaiblissement de la croissance pèsera sur l'évolution du marché de l'emploi. Le taux de chômage progressera à 3,2% en 2026, après 2,9% en 2025, selon les estimations du Seco.

Au niveau de l'inflation, le changement est minime avec un renchérissement attendu à 0,2% en 2025, contre 0,1% lors des prévisions de juin. L'inflation pour 2026 est toujours attendue à 0,5%.

Différents risques pourraient pousser le franc suisse à la hausse, indique le Seco. La détérioration du contexte international, de potentielles corrections sur les marchés financiers ainsi que des risques liés à l'endettement international, notamment des États sont à craindre.

De plus, les risques bilanciels auxquels font face les institutions financières, de même que ceux liés aux marchés immobiliers demeurent. Les conflits armés en cours font également peser des risques géopolitiques.

/ATS
 

