Perspectives positives pour le tourisme automnal

Les perspectives sont positives pour le tourisme automnal, selon Suisse Tourisme. De nombreuses stations prolongent les durées d'ouverture des stations, permettant à la fréquentation de s'accroître pendant cette saison au fil des ans.

De nombreuses destinations prolongent leur exploitation jusqu'au mois de novembre, offrant souvent une ouverture au moins le week-end. La tendance leur donne raison: en novembre 2024, les nuitées hôtelières des hôtes suisses en montagne affichaient une augmentation d'environ 30% par rapport à 2018, explique l'organisme de promotion de la Suisse comme destination touristique. Une croissance portée notamment par l'augmentation de la demande indigène, ainsi que par la clientèle américaine, selon la comparaison entre les chiffres disponibles pour l'automne 2024 par rapport à 2018.

'Un changement d'attitude se manifeste depuis quelques années parmi les exploitants: de plus en plus sont disposés à garder leurs installations ouvertes au-delà de la saison estivale', affirme Angelo Trotta, directeur de Ticino Turismo, cité dans le communiqué. Pour la première fois en 2025, le téléphérique du Schilthorn (BE) est ouvert toute l'année, sans interruption pour maintenance en novembre/décembre.

La popularité des cartes d'abonnement multi-stations comme le Magic Pass joue également un rôle dans la tendance. 'Il encourage l'utilisation de nos remontées mécaniques jusqu'à la fin de l'automne et rend la vallée de Saas attractive pour le début de la saison de ski en novembre. À cette période, jusqu'à 50 kilomètres de pistes sont ouvertes chez nous ', explique Mattia Storni, responsable marketing et communication de Saas-Fee/Saastal Tourisme, cité dans le communiqué.

Plusieurs destinations cherchent à se positionner pour attirer les visiteurs en automne. En Engadine, par exemple, un site Internet dédié donne un aperçu des établissements ouverts en automne. Les Grisons (32%), le Valais (23%) et la région de Berne (18%) ont été les régions de montagne les plus prisées par les hôtes suisses durant l'automne 2024.

La saison automnale a bien débuté, selon les premières données récoltées pour le mois de septembre auprès des spécialistes du tourisme de plusieurs destinations. L'évolution des nuitées est attendue stable sur un an.

