Peter Magyar officiellement élu nouveau 1er ministre de la Hongrie

Peter Magyar est devenu samedi officiellement le nouveau premier ministre de la Hongrie, après le vote du Parlement issu des législatives du 12 avril quand il avait remporté une victoire écrasante contre le nationaliste Viktor Orban.

Le conservateur pro-européen, qui a surgi sur la scène politique hongroise il y a à peine deux ans, a été élu par 140 voix pour, 54 se prononçant contre et une abstention dans un parlement où son parti Tisza détient 141 sièges sur 199. Une consécration qui s'est déroulée en l'absence de Viktor Orban qui a renoncé à son poste de député.

Le nouveau premier ministre a promis samedi devant le parlement de servir son pays, et non d'agir en monarque. 'Je ne régnerai pas sur la Hongrie, mais je servirai mon pays. Je le servirai tant que mes services seront utiles et que la nation en aura besoin', a dit Peter Magyar, ajoutant que 'des millions de personnes ont choisi le changement' après 16 ans avec Viktor Orban comme premier ministre.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité samedi le nouveau premier ministre, assurant que l'espoir d'un 'nouvel élan' en Hongrie constituait un 'signal fort en ces temps difficiles'.

'En cette journée de l'Europe, nos coeurs sont à Budapest', a-t-elle affirmé dans une publication sur X.

/ATS