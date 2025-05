Philipp Matthias Bregy en bonne voie pour être président du Centre

Le conseiller national (VS) et chef du groupe parlementaire Philipp Matthias Bregy est en bonne voie pour succéder à Gerhard Pfister à la tête du Centre. Après le feu vert de la commission de recherche vendredi, il n'a besoin plus que de l'aval des délégués en juin.

La commission de recherche a examiné la candidature du Haut-Valaisan et entendu le principal intéressé à cet effet. A l'issue de cette audition, elle a validé la candidature.

'Nous sommes unanimement parvenus à la conclusion que M. Bregy possède toutes les capacités et remplit les conditions requises pour le poste', a déclaré le conseiller aux Etats Charles Juillard (JU), président de la commission de recherche, devant les médias à Berne. Il a souligné les qualités de leadership et de communication de M. Bregy.

Selon la conseillère nationale Regina Durrer (NW), vice-présidente de la commission, cette candidature est également synonyme de continuité et de stabilité. Philipp Matthias Bregy pourra continuer à développer la stratégie choisie par le parti.

Continuer de croître

Le Haut-Valaisan est seul en lice. De nombreuses personnes considérées comme intéressées ont renoncé à se présenter au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Même s'il n'a pas besoin de faire campagne à proprement parler, M. Bregy a dit qu'il mettrait à profit le temps qui lui reste jusqu'à l'assemblée des délégués du 28 juin à Berne pour discuter avec les sections cantonales du Centre. Ainsi, il aura une idée, dès son entrée en fonction, de la manière dont il souhaite marquer le parti à l'avenir.

Il a relevé qu'il entendait poursuivre la voie tracée par l'actuel président du parti Gerhard Pfister et qu'il ne se distinguerait pas non plus de lui de manière essentielle dans le style politique. 'C'est un défi de reprendre un parti qui a du succès', a-t-il encore déclaré. L'objectif est que le Centre 'continue de croître de manière conséquente' dans toutes les régions de Suisse.

Le genre, pas un problème

Philipp Matthias Bregy est conseiller national depuis 2019 et membre de la commission de l'économie et de la commission des affaires juridiques. Depuis mai 2021, il dirige le groupe parlementaire aux Chambres fédérales. Il est avocat de profession et père de deux enfants.

Avec sa candidature, le parti devrait continuer à être dirigé par un homme alémanique. Le seul représentant du Centre au Conseil fédéral est également un homme alémanique, avec l'arrivée récente de Martin Pfister.

Ce n'est pas un problème en soi, a estimé Mme Durrer. Elle a indiqué que 'les femmes douées et fortes' sont naturellement invitées à se porter candidates à de futurs postes de direction au sein du parti. Mais la personnalité est plus importante que le genre.

/ATS