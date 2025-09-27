Philippines: 11 morts après le passage de la tempête Bualoi

Les autorités des Philippines ont annoncé samedi un nouveau bilan de 11 morts après le passage de la violente tempête Bualoi, qui se dirige vers le Vietnam.

Bualoi a balayé vendredi plusieurs îles du centre des Philippines, renversant des arbres et des pylônes électriques, arrachant les toits des maisons et provoquant des inondations qui ont contraint 400'000 personnes à évacuer leur domicile.

La petite île de Biliran a été l'une des plus touchées, avec huit morts et deux disparus, a déclaré à l'AFP Noel Lungay, responsable provincial de la gestion des catastrophes naturelles, joint par téléphone.

'Il y a eu des inondations massives et certaines routes étaient encore sous les eaux tôt ce matin', a-t-il décrit, ajoutant que 'les personnes évacuées commencent à regagner leurs domiciles à mesure que le temps s'améliore'.

Les autorités avaient précédemment annoncé la mort de trois autres personnes sur les îles de Masbate et Ticao, proches de Biliran.

Quatorze personnes restent portées disparues dans le centre des Philippines, ont indiqué les autorités, sans plus de détails. Plus de 200'000 personnes se trouvent toujours dans des centres d'évacuation, situés sur la trajectoire de la tempête.

Bualoi est arrivée dans la foulée du super typhon Ragasa, qui a fait 14 morts dans le nord des Philippines.

Après avoir balayé l'archipel, Bualoi poursuit sa route samedi dans la mer de Chine méridionale et doit atteindre la côte centrale du Vietnam dimanche après-midi, selon le service météorologique des Philippines.

Ces tempêtes surviennent alors que parmi la population philippine la colère grandit au sujet d'un scandale de corruption impliquant de faux projets d'infrastructures anti-inondations qui auraient coûté des milliards de dollars au contribuable.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

/ATS