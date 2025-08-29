Pictet progresse au premier semestre

Pictet a dévoilé vendredi des résultats non audités en progression sur les six premiers mois ...
Pictet progresse au premier semestre

Pictet progresse au premier semestre

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Pictet a dévoilé vendredi des résultats non audités en progression sur les six premiers mois de l'année, malgré la faiblesse du dollar pesant sur les actifs sous gestion. Le groupe bancaire genevois entend poursuivre ses investissements dans la technologie, notamment.

De janvier à fin juin, les produits d'exploitation sont restés stables à 1,57 milliard de francs par rapport à la même période en 2024, indique un communiqué. Les charges avant impôts se sont faites moins lourdes de 2% à 1,15 milliard.

Le bénéfice consolidé s'est ainsi amélioré de 3% à 331 millions.

Au 30 juin, la masse sous gestion s'élevait à 711 milliards, soit en repli de 2% par rapport à fin 2024. 'Alors que la dynamique d'acquisition, les opérations de la clientèle et les bonnes performances de gestion ont continué de produire des effets favorables, la faiblesse du dollar a pesé sur les actifs sous gestion ou en dépôt', explique le groupe financier.

Le total des fonds propres a atteint 3,34 milliards de francs, et le ratio de fonds propres s'est établi à 24,3%, soit largement au-dessus du seuil de 12% fixé par l'autorité financière Finma.

Pictet ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'ensemble de l'exercice 2025. 'Nous allons poursuivre nos investissements dans le développement des talents ainsi que dans les technologies, afin d'améliorer encore nos performances de gestion', a déclaré l'associé senior Marc Pictet.

Le groupe est actif dans 31 juridictions et compte dans ses rangs 5500 personnes dans le monde dont 3000 en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 08:59

La BC de Zurich résiste aux baisses de taux au premier semestre

La BC de Zurich résiste aux baisses de taux au premier semestre

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 07:35

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:17

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:15

Articles les plus lus

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:25

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:15

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:17

La BC de Zurich résiste aux baisses de taux au premier semestre

La BC de Zurich résiste aux baisses de taux au premier semestre

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 07:35

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:23

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:25

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:15

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:17