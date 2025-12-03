Pierre-André Page fêté pour sa présidence du Conseil national

Le nouveau président du Conseil national, l'UDC Pierre-André Page, est fêté ce mercredi dans ...
Pierre-André Page fêté pour sa présidence du Conseil national

Pierre-André Page fêté pour sa présidence du Conseil national

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le nouveau président du Conseil national, l'UDC Pierre-André Page, est fêté ce mercredi dans le canton de Fribourg. Après un arrêt à Flamatt, le train spécial qui emmène le premier citoyen du pays ralliera Bulle, puis Romont où l'hommage principal lui sera rendu.

Après une matinée à mener les débats à la Chambre du peuple, Pierre-André Page a embarqué à bord du train spécial et quitté Berne à 12h36. Les invités, avec wagon-salon pour les 'VIP', ont d'emblée profité d'un 'pique-nique du terroir', avant un premier arrêt 11 minutes plus tard.

Ce dernier a eu lieu à Flamatt, porte d'entrée cantonale germanophone. Sur le quai, le nouveau président du Conseil national élu lundi a été reçu par le Conseil d'Etat fribourgeois ainsi que par les autorités de la Singine et celles de la commune.

Départ à 13h07 ensuite, en direction de Bulle, sans s'arrêter dans la capitale cantonale Fribourg, ce qui constitue un fait rare. 'Nous ne pouvions pas aller partout', a expliqué le Glânois de Châtonnaye, en voulant 'marquer son attachement au sud du canton'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 14:21

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 14:23

L'OFSP enregistre deux fois plus de cas de grippe qu'il y a un an

L'OFSP enregistre deux fois plus de cas de grippe qu'il y a un an

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 13:03

Budget 2026 à nouveau déficitaire pour la Ville de Fribourg

Budget 2026 à nouveau déficitaire pour la Ville de Fribourg

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 12:37

Articles les plus lus

Plus de 1500 manifestants réunis devant le Grand Conseil

Plus de 1500 manifestants réunis devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 18:39

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 21:52

La Suisse doit se rapprocher de l'UE et de l'OTAN pour sa défense

La Suisse doit se rapprocher de l'UE et de l'OTAN pour sa défense

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 10:39

Bancomat attaqué à l'explosif à Gland (VD) - Gros dommages

Bancomat attaqué à l'explosif à Gland (VD) - Gros dommages

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 11:31