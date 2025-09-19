Pimkie mise à ban en France après son alliance avec Shein

La Fédération des enseignes de l'habillement, membre de l'Alliance du Commerce, a annoncé vendredi exclure 'à l'unanimité' la française Pimkie qui a noué un partenariat avec la sulfureuse marque asiatique Shein, selon un communiqué.

Le géant des vêtements à prix cassés Shein 'dont le modèle s'appuie sur le contournement des règles et une concurrence déloyale au détriment des enseignes présentes et créatrices d'emplois en France' a des 'pratiques environnementales (qui) vont également à l'encontre de toute la stratégie de transformation du secteur', dénoncent les deux organisations.

En s'y associant 'Pimkie s'est écartée des engagements collectifs portés par la filière', jugent-elles.

Elles soulignent que le modèle des grandes plateformes asiatiques a été condamné en France et en Europe pour 'pratiques commerciales trompeuses, faux rabais, informations mensongères sur les droits des consommateurs, sur les informations environnementales, pression à l'achat, infractions aux règles de protection des données personnelles, recours massif au transport aérien pour la livraison des marchandises'.

'Depuis plus de deux ans que j'ai repris Pimkie, je n'ai reçu aucun soutien des différentes organisations et fédérations. Beaucoup attendaient sans doute la fin de la marque', a réagi son patron Salih Halassi, auprès de l'AFP.

Le PDG a affirmé que Pimkie avait été redressé : 'L'équilibre est proche, 20 magasins ont ouvert en 2025, d'autres suivront en 2026' et la marque 'va continuer à se développer', notamment grâce au partenariat avec Shein qui 'permettra d'aller plus vite et plus fort à l'international'.

Mardi, Shein a révélé que Pimkie allait bénéficier de son écosystème puissant pour se développer, notamment à l'international.

Intégrée à un programme nommé 'Shein Xcelerator', ses produits seront présents sur la plateforme Shein et donc accessibles dans 160 pays, et Pimkie bénéficiera d'un appui logistique (production à la demande et de traitement des commandes en ligne).

Fondée en 1971, Pimkie, qui compte aujourd'hui près de 200 points de vente en France hors Outre-mer et emploie plus de 700 personnes, a été en grande difficulté, connaissant deux plans sociaux et une procédure de sauvegarde.

Depuis son partenariat avec Shein, la marque française s'attire les foudres de l'ensemble du secteur du commerce, de la mode à la grande distribution.

L'Alliance du Commerce rassemble l'Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure et représente 26'000 magasins et 150'000 salariés.

/ATS