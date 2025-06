Plongée dans les profondeurs des océans au Musée Tinguely

L'artiste franco-suisse Julian Charrière invite le public à ressentir l’eau comme atmosphère, mémoire, mouvement et parenté. Dans une exposition au Musée Tinguely à Bâle, il propose des photographies, des sculptures, des installations et de nouvelles œuvres vidéo.

Une des préoccupations centrales de Julian Charrière est la question de savoir comment l’homme habite le monde et comment celui-ci nous habite à son tour, écrit le Musée Tinguely mardi. Or, l'eau recouvre la majeure partie de notre planète, avec ses mers, ses lacs et ses glaces. Elle constitue à la fois l'habitat d’une myriade d’organismes et participe à des systèmes circulatoires essentiels à la stabilité de notre climat.

Sur trois étages assombris, l’exposition 'Midnight Zone' de Julian Charrière explore, dès mercredi, les écologies sous-marines, de l’influence locale du Rhin aux océans lointains, tout en analysant la complexité de l’eau en tant que milieu élémentaire affecté par les altérations de l'homme. Elle agit comme un kaléidoscope et nous invite à nous immerger pleinement.

Immersion

La présentation à voir jusqu'au 2 novembre évolue comme une réflexion immersive sur les mondes fluides où les frontières se dissolvent. Cet espace naturel forme un univers dans lequel on peut s’immerger et se mouvoir, pour devenir perméable à ses pressions, ses profondeurs, ses rêves.

'Midnight Zone' rassemble une série d’investigations fondamentales : des œuvres antérieures y côtoient de nouvelles commandes majeures qui retracent la longue exploration de Charrière sur les seuils environnementaux. L’exposition s’intéresse à l’eau comme médium: la matière à travers laquelle les histoires sédimentent, les crises surgissent et les formes changent d’état.

Le titre de l'exposition fait référence à la zone profonde de l’océan, où la lumière du soleil disparaît et la vision s’amoindrit. Sa visite passe par des univers de pure beauté tout en évoquant aussi des réalités qui font froid dans le dos, tels une photo d'armoires à vaisselle du porte-avion USS Saratoga, coulé par des tests nucléaires dans l'atoll de Bikini.

