Plongeon en vue à la Bourse suisse après l'offensive douanière US

La Bourse suisse devrait ouvrir dans le rouge jeudi, après l'annonce de droits de douane massifs imposés par les Etats-Unis à leur principaux partenaires commerciaux. Le risque de voir la guerre commerciale asphyxier l'économie mondiale est grand.

L'addition est astronomique pour la Chine, visée par une nouvelle taxe à l'importation de 34%, s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration du président américain. Les marchandises de l'UE prendront 20% de taxes. Les taux ont été fixés à 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde ou 46% pour le Vietnam.

La Suisse est aussi fortement touchée, avec une taxe de 31%.

Les marchés boursiers ont réagi à l'onde de choc de l'offensive protectionniste de Washington, sans équivalent depuis les années 1930.

La Bourse de Tokyo a chuté de plus de 4% peu après l'ouverture, avant de modérer ses pertes. La Bourse de Séoul a lâché presque 3% dans les premiers échanges. Vers 3h30, la Bourse de Hanoï dévissait de plus de 6%, plombée par la dégringolade des sous-traitants de l'industrie textile (qui fournissent notamment Nike et autres groupes américains) ou du secteur technologique. A Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 1,61%. L'indice composite de Shanghai cédait 0,23% et celui de Shenzhen 0,98%.

Les investisseurs se sont rués sur l'or, valeur refuge par excellence, qui a par la même occasion battu son record historique à 3167,83 dollars l'once. Depuis le début de l'année, le cours de l'or a explosé d'environ 20%.

Les craintes pour la conjoncture mondiale ont fait plonger les cours du pétrole. Vers 7h10, le baril de Brent lâchait 2,2% à 73,29 dollars et le WTI perdait 2,3% à 70,04 dollars.

Sur le volet des devises, le dollar a chuté de 1% face à l'euro avant de limiter ses pertes, en raison des pressions inflationnistes des nouveaux droits de douane pour l'économie américaine. Le billet vert plongeait aussi par rapport à la devise japonaise.

La Bourse suisse ne sera probablement pas épargnée. Le SMI avant-Bourse chutait de 1% à 12'431 points selon les indication du courtier IG, vers 6h45. La veille, l'indice vedette avait déjà égaré 0,77%.

