Plus d'un milliard de personnes ont des problèmes de santé mentale

Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont confrontées à des problèmes de santé mentale. Mardi à Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé davantage d'investissements dans la protection et l'amélioration face à cette situation.

'Investir en faveur de la santé mentale, c'est investir dans les personnes, les communautés et les économies', affirme le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'C'est un investissement qu'aucun pays ne peut se permettre de négliger', ajoute-t-il.

De nombreux Etats ont renforcé leurs dispositifs. Même si des avancées ont été obtenues, des lacunes restent importantes dans la lutte pour la santé mentale, ajoute l'OMS à quelques semaines d'une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale de l'ONU sur cette question.

Les femmes sont affectées de manière disproportionnée. Autre indication, le suicide reste une conséquence de ces troubles. Selon des estimations pour 2021, près de 730'000 personnes sont décédées en y recourant. Les avancées ne sont pas assez importantes, ajoute l'OMS.

