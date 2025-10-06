Plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde

Plus de 100 millions de personnes consomment des cigarettes électroniques dans le monde, selon une première évaluation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total, 1,2 milliard d'individus fumaient encore en 2024, certes en recul.

Dans un rapport publié lundi à Genève, l'OMS déplore que 'l'épidémie de tabac soit loin d'être terminée'. En près de 25 ans, le nombre de fumeurs a toutefois diminué de près de 200 millions de personnes, grâce aux dispositifs lancés par de nombreux pays.

Mais les entreprises du tabac ont mené une 'controffensive avec de nouveaux produits de nicotine, ciblant agressivement les jeunes', regrette le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les autorités 'doivent oeuvrer plus rapidement et plus fermement' dans l'application des politiques de contrôle du tabac.

Parmi les nouveaux problèmes identifiés, les jeunes sont neuf fois plus enclins à la cigarette que les adultes. Au moins 15 millions d'entre eux vapotent déjà, met en garde l'OMS dans son rapport.

/ATS
 

