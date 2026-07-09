Plus de 100 premières mondiales au 79e Festival du film de Locarno

Le Festival du film de Locarno présente 233 films, dont 103 premières mondiales, pour sa 79e ...
Plus de 100 premières mondiales au 79e Festival du film de Locarno

Plus de 100 premières mondiales au 79e Festival du film de Locarno

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le Festival du film de Locarno présente 233 films, dont 103 premières mondiales, pour sa 79e édition qui se déroulera du 5 au 15 août. Parmi les 17 films internationaux en lice pour le Léopard d'or figure une coproduction suisse.

Le festival a reçu un nombre record de 7759 propositions, soit près de 22% de plus que l'an passé, a souligné jeudi à Zurich son directeur artistique Giona A. Nazzaro en dévoilant la sélection officielle. Huit premières internationales sont aussi au programme.

Dernier volet de la trilogie du cinéaste établi à Lausanne Basil Da Cunha, la coproduction suisse et portugaise 'O Jacaré' est en compétition du prestigieux concours international. Le long-métrage mêle drame et thriller autour du butin d'un braquage dans une banlieue de Lisbonne.

Cette édition 'sonde les complexités du présent sans jamais sacrifier le plaisir du récit'. Elle réunit des films issus de 69 pays de production et de coproduction, tous formats confondus, dont 11 longs métrages en lice pour le meilleur premier film.

/ATS
 

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