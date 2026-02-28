Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine à Berne

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité avec les personnes vivant en Ukraine. Les manifestants ont dénoncé l'agression russe permanente.

Un défilé s'est rendu sur Place fédérale, selon un journaliste de l'agence d'information Keystone-ATS. Les participants ont notamment réclamé une application plus stricte des sanctions contre la Russie et un soutien économique accru à l'Ukraine. Ils jugent que le pays a notamment besoin d'aide pour reconstruire ses infrastructures énergétiques détruites.

Les manifestants ont demandé à la Suisse de jouer un rôle actif dans la poursuite des crimes de guerre. Le rassemblement avait été organisé par l'Association ukrainienne en Suisse, en collaboration avec d'autres organisations.

/ATS
 

