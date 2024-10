Plus de 1100 fromages suisses en concours à Lugano

Les trois meilleurs fromages de Suisse ont été désignés vendredi à Lugano parmi plus de 1100 produits présentés à un jury international. Deux d'entre eux sont romands.

Cette année, 1127 fromages ont été évalués dans 32 catégories, un record. La plus fournie est celle des 'autres fromages à pâte mi-dure de moins de 3 kg sans additifs aromatisés', avec 193 produits. Suivent celles des 'autres fromages à pâte dure et extra-dure' (98), des fromages à raclette avec additifs aromatisés' (79), des 'raclettes et Bratkäse sans additifs aromatisés' (76) et des 'Gruyères AOP' (69).

Le meilleur fromage de chaque catégorie a d'abord été désigné. Dans un second temps, trois champions suisses ont été choisis parmi eux pour les pâtes extra-dures et dures, mi-dures, ainsi que molles et fraîches.

On trouve dans ce trio deux fromages romands: Le Brigand du Jorat de la fromagerie de Saint-Cierges (VD) et le Vacherin Mont d'Or AOP de la fromagerie André SA à Romanel-sur-Morges (VD), peut-on lire sur le site de Swiss Cheese Awards. Le gruyère AOP de la fromagerie alémanique Lanthen (FR) est le troisième fromage sélectionné.

Ils ont été testés par des jurés, plus de 150 professionnels du secteur fromager et de la restauration ainsi que de journalistes et de consommateurs provenant d'une dizaine de pays. Une présélection s'était déroulée fin septembre à Berne.

Critères précis

Le jury s'est basé sur les critères de l'apparence et de l'ouverture, de la texture de la pâte ainsi que du goût et de l'arôme, ce dernier comptant double. Les raclettes ont été jugées, à la place de la texture, sur la consistance de la pâte fondue ainsi que sur la séparation des graisses.

La finale du Swiss Cheese Award se déroule jusqu'à dimanche, avec notamment un marché du fromage à l'intention du public dans le cadre de la Festa d'Autunno, à Lugano. Fromarte, la faîtière des artisans suisses du fromage, organise aussi le concours 'Laboratoire du goût'. Parallèlement et dans la même salle que les Swiss Cheese Awards, il est constitué d'un jury de jeunes candidats et candidates à la relève d’un métier en lien direct avec le fromage suisse.

La prochaine édition est déjà agendée pour 2026. Elle se déroulera à Fribourg, région connue pour ses gruyères et vacherins.

/ATS