Plus de 20 centimètres de neige par endroits en plaine

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la couche de neige a dépassé les 20 centimètres par endroits en plaine. Les stations de mesure de la Confédération à Zurich Fluntern et Binnigen BL enregistraient par exemple 27 centimètres de neige à 02h00.

A Wädenswil ZH, la couche de neige atteignait 29 centimètres à 02h00, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur la plateforme en ligne X.

La station de mesure de la ville de St-Gall a enregistré 25 centimètres de neige. A Zollikofen BE, il y avait 21 centimètres de neige au moment de la mesure, comme l'indiquent les valeurs mesurées sur le site Internet de MétéoSuisse.

Quantités plus faibles en Suisse romande

S'il a neigé sur les bords du Léman, les quantités étaient plus faibles. A la Dôle par contre, les météorologues de MétéoSuisse ont mesuré 25 cm de neige à 2h50 tandis que 21 cm à Sion VS et à Bullet VD- La Frétaz, sans oublier 18 cm à la Chaux-de-Fonds NE.

Dix modestes centimètres recouvraient le Col des Mosses, 8 cm à Fribourg et 4 à Paverne VD.

Les chutes de neige jusqu'en plaine avaient entraîné jeudi des perturbations dans le trafic routier, ferroviaire et aérien. Les CFF s'attendent également à des perturbations pour vendredi. Selon les prévisions de MétéoSuisse, de nouvelles chutes de neige sont attendues vendredi en plaine.

/ATS