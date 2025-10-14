Plus de 3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques

Plus de 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, souffrent de ...
Plus de 3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques

Plus de 3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

Plus de 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, souffrent de troubles neurologiques. Plus de 11 millions d'individus en décèdent chaque année, selon des chiffres dévoilés mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Or, près d'un tiers des pays dans le monde entier seulement ont lancé des politiques nationales pour faire face à ces problèmes. Les AVC, les encéphalopathies des bébés, les migraines ou encore Alzheimer et autres démences figurent parmi les pathologies les plus fréquentes.

L'OMS demande urgemment une initiative mondiale à laquelle devraient collaborer tous les Etats. Les médecins qui peuvent prendre en charge les patients manquent cruellement dans les pays pauvres. Et la plupart de ces Etats et des pays à revenus intermédiaires inférieurs n'ont pas établi de politiques.

'Beaucoup de ces conditions neurologiques peuvent être évitées ou soignées efficacement' avec des ressources adaptées, affirme un responsable de l'OMS. Il demande des investissements.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mexique: près de 130 morts et disparus après une semaine de pluie

Mexique: près de 130 morts et disparus après une semaine de pluie

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 11:01

Italie: 3 carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion

Italie: 3 carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 10:55

Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 05:03

Décollage réussi de la fusée Starship pour un nouveau vol-test

Décollage réussi de la fusée Starship pour un nouveau vol-test

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 04:37

Articles les plus lus

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 22:03

Madagascar: le président appelle à respecter la Constitution

Madagascar: le président appelle à respecter la Constitution

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 23:51

Décollage réussi de la fusée Starship pour un nouveau vol-test

Décollage réussi de la fusée Starship pour un nouveau vol-test

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 04:37

Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 05:03

Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération

Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 18:57

La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 21:43

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 22:03

Madagascar: le président appelle à respecter la Constitution

Madagascar: le président appelle à respecter la Constitution

Monde    Actualisé le 13.10.2025 - 23:51