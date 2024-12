Plus de 4 millions de francs donnés pour les enfants maltraités

La Chaîne du Bonheur et la RTS ont récolté plus de 4 millions de francs dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des enfants victimes de maltraitance. Les dons recueillis entre samedi dernier et vendredi seront investis en Suisse, au Sahel et en Asie du Sud.

L'opération 'Coeur à coeur' qui s'est terminée vendredi à 19h00 a collecté 4,027 millions de francs en dons, précisent la Chaîne du Bonheur et la RTS vendredi soir dans un communiqué. Quelque 190 personnalités ont participé aux plus de 70 heures de direct proposées sur les chaînes radio et TV de la RTS, ainsi que sur l'application Play RTS.

Dans le cadre d'une émission spéciale diffusée en continu en journée depuis samedi dernier, les présentateurs Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin ont sillonné la Suisse romande et sont allés à la rencontre de la population. Pour cette 9e édition, l'action caritative visait à sensibiliser à toutes les formes de maltraitance envers les enfants, notamment les violences physique, sexuelle et psychologique.

En Suisse, au Sahel et en Asie du Sud

En Suisse, une partie de l'argent récolté sera utilisée pour venir en aide aux victimes en accueillant les enfants maltraités dans des foyers d'urgence, indique le communiqué. Les dons serviront aussi à prévenir les violences en soutenant les familles vulnérables.

Au Sahel et en Asie du Sud, les dons viseront à protéger les enfants des abus, des mariages précoces et du travail des enfants. Ils serviront également à aider les enfants à aller à l'école.

La maltraitance infantile est une réalité alarmante en Suisse, estime la Chaîne du Bonheur. Chaque année, des milliers d’enfants y subissent des violences ou des maltraitances. Souvent isolés, les plus jeunes sont particulièrement vulnérables, et les structures d'accueil pour les protéger sont insuffisantes.

Les dons pour cette action sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année, précise encore le communiqué. L'an dernier, l'opération 'Coeur à coeur' avait permis de récolter 5,4 millions de francs pour les enfants et les jeunes privés d'accès à l'éducation.

