Plus de 40% des Suisses voient en Trump un rival ou un adversaire

Les offensives du président américain Donald Trump sur les droits de douane ou contre l'ordre ...
Plus de 40% des Suisses voient en Trump un rival ou un adversaire

Plus de 40% des Suisses voient en Trump un rival ou un adversaire

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Les offensives du président américain Donald Trump sur les droits de douane ou contre l'ordre international rebutent de plus en plus les Suisses. Selon un sondage avant le sommet du G7 d'Evian (F), plus de 40% le voient désormais comme un rival ou un adversaire.

Depuis novembre 2024, mois de l'élection de Donald Trump, la courbe des Suisses qui se méfient du président américain n'a cessé d'augmenter. Désormais, 25,8% le considèrent comme un adversaire, en progression de 5 points en six mois, selon ce sondage mené en mai pour le Conseil européen des Affaires étrangères (ECFR), dévoilé mercredi.

Cette portion a pris le pas sur ceux qui estiment seulement que c'est un rival, désormais à environ 15%. Les deux étaient autour de 20% en novembre dernier.

Et les Suisses qui parlent de Donald Trump comme un allié ou un partenaire restent la part la plus importante, à 45,4%. Mais ils étaient encore plus de 53% il y a six mois. Les partisans d'une alliance sont stables à 7,9%. Les défenseurs d'un partenariat reculent, désormais à un peu plus de 37%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 11:55

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 11:43

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 10:47

Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 10:33

Articles les plus lus