Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur lors de la ...
Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Photo: KEYSTONE/AP/Thomas Padilla

Plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur lors de la vague de chaleur précoce qui a touché le pays ces derniers jours, a indiqué Météo-France vendredi. L’organisme a qualifié ce mois de mai d’'inédit' sur le plan climatique.

'Plus de la moitié de la France a connu au moins un record mensuel de chaleur, que ce soit en températures minimales et ou maximales, au cours de cet épisode, ce qui est colossal', a affirmé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, à l'heure où cet épisode de chaleur devrait progressivement régresser d'ici au week-end.

Sur la période du 23 au 27 mai, environ 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés, a-t-il ajouté.

/ATS
 

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