Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de ...
Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Photo: KEYSTONE/AP/Henrik Montgomery

Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, a annoncé la police suédoise. Plusieurs personnes sont aussi blessées.

Le bus à double étage a percuté un abribus, selon les images des médias suédois, qui montrent un grand nombre d'ambulances et de véhicules d'urgence sur le lieu de l'accident. La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP.

'L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer', a-t-elle déclaré. Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné.

'Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation', a poursuivi Mme Norton.

/ATS
 

Actualités suivantes

Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 16:47

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 09:09

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 13:09

Le ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Le ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 08:27

Articles les plus lus

Les astronautes chinois coincés dans l'espace rentrent sur terre

Les astronautes chinois coincés dans l'espace rentrent sur terre

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 06:53

Le ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Le ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 08:27

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 09:09

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 13:09

ONU: l'UNRWA réclame de nouveaux financements

ONU: l'UNRWA réclame de nouveaux financements

Monde    Actualisé le 13.11.2025 - 22:01

Blue Origin parvient à récupérer le propulseur de sa grande fusée

Blue Origin parvient à récupérer le propulseur de sa grande fusée

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 01:29

Les astronautes chinois coincés dans l'espace rentrent sur terre

Les astronautes chinois coincés dans l'espace rentrent sur terre

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 06:53

Ukraine: Kiev subit une attaque russe « massive », alerte son maire

Ukraine: Kiev subit une attaque russe « massive », alerte son maire

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 14:01