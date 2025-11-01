Plusieurs personnes poignardées dans un train à Huntingdon

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi à bord d'un train dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, une attaque qualifiée 'd'extrêmement préoccupante' par le premier ministre Keir Starmer. La police a fait état de deux personnes interpellées.

'Nous intervenons actuellement suite à un incident survenu dans un train en direction d'Huntingdon, où plusieurs personnes ont été poignardées', a indiqué la police des transports britannique sur le réseau social X. 'Deux personnes ont été arrêtées'.

'Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital', a précisé la police. Des témoins interrogés par le journal The Times ont indiqué avoir vu un homme armé d'un grand couteau et des passagers se cacher dans les toilettes du train pour se protéger. Un témoin a rapporté avoir vu 'du sang partout'.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a rapidement réagi sur X qualifiant l'incident d''extrêmement préoccupant'. 'Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et je remercie les services d'urgence pour leur réponse', a-t-il ajouté, conseillant aux personnes dans la zone de l'attaque de 'suivre les conseils de la police'.

Violences à l'arme blanche

Les forces de l'ordre ont été alertées de l'incident vers 19h40 locales (21h40 en Suisse) et sont intervenues en gare d'Huntingdon, ville de la région de Cambridge où le train a été immobilisé.

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER) a annoncé la fermeture de toutes ses lignes pendant l'intervention des services d'urgence dans cette gare.

LNER, qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des 'perturbations majeures'.

Dans un pays où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l'arme blanche ont fortement augmenté ces quinze dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres officiels, poussant le premier ministre à qualifier la situation de 'crise nationale'. Son gouvernement a pris plusieurs mesures pour durcir l'accès aux armes blanches depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024.

Près de 60'000 d'entre elles ont été saisies en dix ans, avait indiqué mercredi la ministre de l'intérieur Shabana Mahmood.

La ministre s'est déclarée 'profondément attristée' sur X samedi soir par l'attaque dans le Cambrisgeshire, confirmant l'arrestation de deux suspects.

