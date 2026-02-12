Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Plusieurs programmes importants du Département fédéral de la défense (DDPS), notamment Air2030 ...
Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Plusieurs programmes importants du Département fédéral de la défense (DDPS), notamment Air2030, sont dans le rouge et observent des retards. Leur évolution n'est pas satisfaisante, a informé jeudi le département.

'Je ne veux pas enjoliver les choses: je ne suis pas satisfait de la situation dans son ensemble', a déclaré à Berne devant les médias Robert Scheidegger, secrétaire général adjoint du DDPS.

L'acquisition prévue de 36 avions de combat F-35 est classée rouge. Les Etats-Unis ont été inflexibles sur le prix. Ils font valoir des coûts supplémentaires liés au renchérissement, à l'évolution des prix des matières premières et à d'autres facteurs.

Un crédit supplémentaire sera nécessaire pour réaliser les travaux sur les bases aériennes de Payerne, Emmen et Meirigen pour le stationnement et l’exploitation de la flotte des nouveaux avions de combat.

L'achat du système Patriot prend également du retard. La Suisse n'est plus prioritaire pour la livraison.

/ATS
 

