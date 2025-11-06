Pollution: le pic des émissions chinoises attendu d'ici 2030

Des experts indépendants, qui évaluent chaque année les objectifs de la Chine en matière de climat, estiment maintenant qu'elle atteindra le pic de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, selon une étude publiée jeudi.

Il était précédemment anticipé que la Chine atteindrait ce pic à la fin de l'année.

Ce quatrième sondage annuel, publié en amont de la COP30 au Brésil, interroge près de 70 experts. Il se veut moins confiant qu'en 2024, lorsque près de la moitié des spécialistes interrogés pensaient que les émissions de CO2 de la Chine avaient déjà atteint leur maximum ou le feraient en 2025.

Cette année, 71% des experts sondés anticipent un pic entre 2026 et 2030, la plupart pour l'année 2028, selon ce travail du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea), basé à Helsinki, et de la Société internationale pour les études sur la transition énergétique (Isets), dont le siège se trouve à Sydney.

Le moment précis du pic des émissions chinoises reste incertain. Il constitue toutefois une donnée essentielle pour mesurer les avancées de Pékin.

En effet, la Chine a rendu public en septembre un objectif chiffré en matière de réduction de ses émissions nettes de gaz à effet de serre: 7 à 10% d'ici 2035. Des ambitions jugées modestes par la plupart des analystes mais qui seront selon eux atteintes, et même légèrement dépassées.

Mais Pékin n'a pas défini d'année de référence à partir duquel comparer les chiffres.

Près de 20% des experts interrogés estiment, eux, que ce maximum est déjà passé.

La Chine est à la fois le pays au monde qui émet le plus de gaz à effet de serre en plein changement climatique (15,6 milliards de tonnes en équivalent CO2) mais aussi celui qui se dote le plus en voitures électriques et infrastructures d'énergies renouvelables.

Le cumul historique de ses émissions et ses émissions par tête restent toutefois inférieurs aux chiffres des Etats-Unis - même s'ils tendent à les rattraper.

