Poste: la Confédération devrait renoncer au dividende

Le Surveillant des prix en Suisse, Stefan Meierhans, propose que la Confédération renonce au ...
Poste: la Confédération devrait renoncer au dividende

Poste: la Confédération devrait renoncer au dividende

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le Surveillant des prix en Suisse, Stefan Meierhans, propose que la Confédération renonce au dividende de La Poste. C'est ce qui ressort d'un document sur la révision de la loi sur la Poste.

En tant que propriétaire, la Confédération devrait assumer sa responsabilité en matière de service universel fiable et tourné vers l'avenir, au lieu de miser sur des dividendes, a écrit le surveillant des prix dans ce document, dont l'agence Keystone-ATS a reçu une copie. Blick.ch a été le premier à en faire état.

Avec les dispositions légales relatives au service universel, la Confédération impose à la Poste des coûts considérables qui doivent finalement être supportés par les clients. Il serait donc 'logique' que la Confédération renonce en contrepartie à percevoir des dividendes.

De plus, la Poste apporte déjà une contribution au budget fédéral en payant la TVA même dans le domaine réservé. Selon le Surveillant des prix, cette taxe représente une charge supplémentaire pour les clients.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse, pays de référence pour les prix des médicaments aux USA

La Suisse, pays de référence pour les prix des médicaments aux USA

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 14:07

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 12:33

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:39

Articles les plus lus

Burger King veut doubler de taille en Chine

Burger King veut doubler de taille en Chine

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:37

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:39

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 12:33

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

La BC de Bâle-Campagne liquide sa filiale Radicant

La BC de Bâle-Campagne liquide sa filiale Radicant

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 08:01

Burger King veut doubler de taille en Chine

Burger King veut doubler de taille en Chine

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:37

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Vodafone dopé par son rebond en Allemagne au premier semestre

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:39

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Sony relève ses ambitions, dopé au succès de Demon Slayer

Sony relève ses ambitions, dopé au succès de Demon Slayer

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 07:53

Sunrise gagne des clients mobiles et réduit sa perte trimestrielle

Sunrise gagne des clients mobiles et réduit sa perte trimestrielle

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 07:55

La BC de Bâle-Campagne liquide sa filiale Radicant

La BC de Bâle-Campagne liquide sa filiale Radicant

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 08:01

Burger King veut doubler de taille en Chine

Burger King veut doubler de taille en Chine

Économie    Actualisé le 11.11.2025 - 10:37